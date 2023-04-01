Leyla ile Mecnun dizisinden kötü haber geldi

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Deniz Işın'ın oynadığı Leyla ile Mecnun dizisi, bir süredir Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de izleyiciyle buluşuyordu. 4. sezonu ekrana gelen diziden kötü haber geldi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER"

Senaristliğini Burak Aksak'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı "Leyla ile Mecnun" dizisi, 4. sezonuyla final yaptı. Twitter hesabından veda paylaşımı yapan Burak Aksak, "Leyla ile Mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Mecnun Çınar'ın da söylediği gibi 'Ben bu oyunu... denedim ama bozamadım'. Hoşça kal Leyla ile Mecnun" dedi.

Dizide 'Aksakallı Dede' karakterini canlandıran sanatçı Köksal Öngür bir hafta önce hayatını kaybederek sanat dünyasını yasa boğmuştu