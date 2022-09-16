Alışverişten dönen vatandaş heykeli. Enflasyonu düşük gösteriyorlar. Ama gerçekler böyle

Türkiye, geçtiğimiz bir yıl içinde iğneden ipliğe peş peşe gelen zamların ardından fakirin daha da dibe çekildiği zenginin daha da zenginleştiği bir ülke haline geldi.

Halkın yüzde 80’i açlık ve yoksulluk sınırlarında hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. Bir ekmeğin bile 5 lirayı aştığı ülkede halk markete, pazara gitmeye korkar oldu.

Öte yandan sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan biri görenleri hem güldürdü hem de içler acısı gerçeği hatırlattı.

İktidarın kötü ekonomi politikalarının faturası her geçen gün vatandaşın omuzlarına yük olmaya devam ederken söz konusu fotoğraf "İzahı olmayanın yine mizahı yapıldı" dedirtti.

İran'ın Buşehr Eyaleti'ndeki Abpehş şehrinde olduğu öğrenilen ve ne zaman çekildiği tespit edilemeyen söz konusu fotoğrafta, elinde taze hurma demeti tutan örnek çiftçi heykelinin dikildiği yerde sabit durması için önüne ve arkasına desteklenen kalaslar dikkat çekiyor.

Fotoğraf sosyal medyada "Alışverişten dönen vatandaş heykeli" notu ile paylaşıldı.

Marketlerdeki etiketlerin gün içerisinde 3 defa değiştirildiğini artık biliyoruz. Bugüne kadar yüzde 10-15 oranında fiyat geçişleri oluyordu. Bu son elektrik doğalgaz zamlarından sonra yüzde 30-40’ları bulan oranlarda zamlar geliyor.

Örneğin şu anda 34-36 lira olan salça kilogram fiyatı, yakın zamanda 50 TL’ye çıkacak. 20’lik bir makarna kolisini 3 ay önce 80 TL’ye alabiliyordunuz, şimdi 160 TL oldu. Deterjan deseniz öyle; 10 paket deterjan kolisi 100 TL idi 3 ay önce, şimdi 210 TL oldu. Yani sürekli artıyor fiyatlar.