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Alışverişten dönen vatandaş heykeli. Enflasyonu düşük gösteriyorlar. Ama gerçekler böyle

Türk Lirası’nın yaşadığı tarihi değer kaybı, yüksek enflasyon ve beraberinde gelen peş peşe zamlar vatandaşın belini bükerken bir fotoğraf sosyal medyayı kırdı geçirdi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 15:06
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Peş peşe gelen zamların ardından sosyal medyayı salladı. Alışverişten dönen vatandaş heykeli

Alışverişten dönen vatandaş heykeli. Enflasyonu düşük gösteriyorlar. Ama gerçekler böyle
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Türkiye, geçtiğimiz bir yıl içinde iğneden ipliğe peş peşe gelen zamların ardından fakirin daha da dibe çekildiği zenginin daha da zenginleştiği bir ülke haline geldi.

Halkın yüzde 80’i açlık ve yoksulluk sınırlarında hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. Bir ekmeğin bile 5 lirayı aştığı ülkede halk markete, pazara gitmeye korkar oldu.

Öte yandan sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan biri görenleri hem güldürdü hem de içler acısı gerçeği hatırlattı.

İktidarın kötü ekonomi politikalarının faturası her geçen gün vatandaşın omuzlarına yük olmaya devam ederken söz konusu fotoğraf "İzahı olmayanın yine mizahı yapıldı" dedirtti.

İran'ın Buşehr Eyaleti'ndeki Abpehş şehrinde olduğu öğrenilen ve ne zaman çekildiği tespit edilemeyen söz konusu fotoğrafta, elinde taze hurma demeti tutan örnek çiftçi heykelinin dikildiği yerde sabit durması için önüne ve arkasına desteklenen kalaslar dikkat çekiyor.

Fotoğraf sosyal medyada "Alışverişten dönen vatandaş heykeli" notu ile paylaşıldı.

Marketlerdeki etiketlerin gün içerisinde 3 defa değiştirildiğini artık biliyoruz. Bugüne kadar yüzde 10-15 oranında fiyat geçişleri oluyordu. Bu son elektrik doğalgaz zamlarından sonra yüzde 30-40’ları bulan oranlarda zamlar geliyor.

Örneğin şu anda 34-36 lira olan salça kilogram fiyatı, yakın zamanda 50 TL’ye çıkacak. 20’lik bir makarna kolisini 3 ay önce 80 TL’ye alabiliyordunuz, şimdi 160 TL oldu. Deterjan deseniz öyle; 10 paket deterjan kolisi 100 TL idi 3 ay önce, şimdi 210 TL oldu. Yani sürekli artıyor fiyatlar.

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Doğrusu Budur
16.09.2022 15:47
Heykel çok doğal olmuş. Bir bakışta derin anlamalar ifade ediyor.  
 
Abbas
16.09.2022 15:42
Ümit hocam bunu da genel merkezinize asın  
 
🤑🤑🤑🤑🤑
16.09.2022 15:18
🤣🤣🤣🤣🤣  
 
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