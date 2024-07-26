Erdoğan'ın memleketi Rize'de Çaykur protestosu. 'Devlet iyice izlesin' deyip ateşe verdi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Erdoğan'ın memleketi Rize'de Çaykur protestosu. 'Devlet iyice izlesin' deyip ateşe verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de bir vatandaş Çaykur’a tepki göstererek, topladığı çayları benzin dökerek yaktı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Elmacık Mahallesi'nde yer alan Çaykur'un çay alım noktasında çaylarını satabilmek için saatlerce bekleyen çay üreticisi vatandaşlar, Çaykur’un kota ve kontenjan uygulamasına tepki gösterdi.

Çay üreticilerinden biri olan Erdal Bergal adlı vatandaş, Çaykur’un önünde satamadığı çayının üstüne benzin döküp ateşe verdi.

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"DEVLET İYİCE İZLESİN"

Bergel, Çaykur’un çay müstahsiline uyguladığı tarife budur diyerek çayını ateşe verirken, “Herkes iyice izlesin, devlet de iyice izlesin” şeklinde konuştu.

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Üreticilerin saatlerce burada devlete bir katkı sağlamak amacıyla beklediğini ifade eden Bergel, devletin kendilerini mağdur ettiğini dile getirerek “Biraz ses verelim” ifadesini kullandı.

Diğer çay üreticileri de Bergal'ın yaptığı protestoya destek çıktı.

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