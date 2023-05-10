Erdoğan'ın mitinginde konuşan Suriyeli: Yeni vatandaşlık aldık oy kullanacağız. Oyumuz Erdoğan’a

Editör: Osmancan Erok

14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 gün kaldı. Seçime çok az kalmışken iktidarın yanlış politikaları nedeniyle Türkiye’nin ana sorunlarından biri Suriyeli sığınmacıların videosu gündem oldu.

Gazeteci Melda Doğan sığınmacı olarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin vatandaşlık aldığı iddiaları doğrular nitelikte bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü İstanbul’da miting düzenledi. Mitinge katılan Suriyeli bir ailenin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Suriyeli olduğunu ve vatandaşlık aldığını anlatan aile şunları söyledi:

Yeni vatandaşlık aldık, Erdoğan'ı Suriye'deyken de seviyorduk, bu sene ilk defa oy vereceğiz, ilk oyumuz Erdoğan'a. Müslüman bir adam. Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. "

AKP MİTİNGİNE OTOBÜSLERLE TAŞINMIŞLARDI

Öte yandan Erdoğan’ın Ankara’daki mitingine Suriyelilerin miting alanına otobüslerle taşındığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayılan videoda Suriyelilerin yolculuk sırasında zafer işareti ve Rabia işareti yaptığı görülmüştü.