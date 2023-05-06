Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içerisinde Suriyeli ve Afgan kardeşlerimizi ülkelerine göndereceğim

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Büyük Millet Buluşması" mitinginde konuşuyor.

Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen mitingde kürsüye Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması şu şekilde:

Değişime hazır mısınız? Türkiye'ye demokrasiyi getirmeye hazır mısınız? Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmeye hazır mısınız?

Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir yoksul elektriği suyu doğal gazı kesilmeyecek. Bu ülkeyi cennet gibi yapacağız ve birlikte huzur içinde yaşayacağız.

85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Hakkıyla hukukuyla ve adalet içinde hizmet etmeye söz veriyorum.

Huzura kavuşturmamız lazım. Çok kamplaştırdılar. İnsanların inançlarını sorgular hale getirdiler. Türkiye'yi buradan çekip çıkaracağız. Yaklaşık 800 bini aşkın genç İstanbul'da ilk kez oy kullanacak. Sizler otokratik yönetimi demokrasiyle değiştireceksiniz. Bu onur size yeter.

Bu ülkeye baharı, huzur getireceğim. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. KHK'lılara bahar gelecek. Biz beraber ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.

En büyük gücümüz sizsiniz. Kendinize güvenin.

Benim Saray merakım yok. 6 liderin de yok. Ben sizler gibi yaşıyorum. Onur duyuyorum. Saray'a gitmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı'na oturduğumuzda yerimiz Çankaya olacak.

Bir şey daha, söz verdim, en geç 2 yıl içinde tüm Suriyeli kardeşlerimizi Afgan kardeşlerimizi ülkelerine yolcu edeceğiz.

Her hakkı teslim edeceğim. Her hukuku uygulayacağız. Benim Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen 2 kesim var. Birincisi beşli çeteler.

Yuh çekmeyin, sandığa gidip oy kullanın ben sizden onu bekliyorum.

Ama sandığa giderken bir arkadaşını beraber götürün. Özellikle AK Parti veya MHP'ye oy veren kişiyi ikna edeceksiniz, sandığa götüreceksiniz. O zaman gerçek anlamda her birey görevini yapmış olacak.

Yüzbinlerden söz aldım. Beşli çetelerin yurt dışına kaçırdıkları paraları, nerelere götürdüklerini biliyorum. Londra'da paraları nerelere yatırdıklarını biliyorum.

Tamamını son sentine kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. 418 milyar doları götürdüler. Sadece bir işlemden bir milyarın nasıl götürüldüğünü söyledi. Onların tamamını kuruşu kuruşunu getireceğim ve sizlere vereceğim.

Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Ben onların neler yediğini biliyorum. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim.

Uyuşturucu baronlarıyla neredeyse kucaklaşacaklar. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Bundan emin olmanızı isterim.