Erdoğan mitingde kullandığı ifadelerle adeta 20 yıldır iktidarda olduğunu unuttu

Seçim öncesi yaptığı mitinglerle seçmenine seslenen Erdoğan, burada yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Erdoğan, seçim vaatleriyle ve mitingdeki açıklamalarıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından 'iktidarda CHP var sanıyor' şeklinde yorumlar yapılmasına neden oluyor.

Erdoğan mitingde kullandığı ifadelerle adeta 20 yıldır iktidarda olduğunu unuttu

Türkiye'nin sandığa gitmesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı mitingler ve burada yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor.

Millet İttifakı cephesinden yapılan açıklamalar birleşmenin önemine dikkat çekerken, Erdoğan'ın düzenlediği mitinglerde yaptığı açıklamalar ise dikkat çekiyor.

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Özellikle verdiği vaatler ve yaptığı çıkışlarla sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Erdoğan, mitinglerinden birinde kullandığı, "Cambazlar, ahlaksızlar, terbiyesizler... Domatesi, patatesi 15 liraya, 20 liraya çıkardılar. Sıkıysa seçimden sonra bu oyunları yapsınlar, soluğu yargıda alacaklar" ifadeleriyle yine gündeme geldi.

Yapılan zamlardan kendi hükümetini sorumlu tutmak yerine sürekli olarak başkalarını suçlu gören Erdoğan'ın bu açıklamalarına sosyal medya kullanıcıları; "20 yıldır iktidarda CHP'nin olduğunu sanıyor, oysa 20 yıldır direksiyonda kendisi var" yorumları yaptı.

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