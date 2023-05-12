Türkiye'nin sandığa gitmesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı mitingler ve burada yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor.

Millet İttifakı cephesinden yapılan açıklamalar birleşmenin önemine dikkat çekerken, Erdoğan'ın düzenlediği mitinglerde yaptığı açıklamalar ise dikkat çekiyor.

Özellikle verdiği vaatler ve yaptığı çıkışlarla sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Erdoğan, mitinglerinden birinde kullandığı, "Cambazlar, ahlaksızlar, terbiyesizler... Domatesi, patatesi 15 liraya, 20 liraya çıkardılar. Sıkıysa seçimden sonra bu oyunları yapsınlar, soluğu yargıda alacaklar" ifadeleriyle yine gündeme geldi.

Yapılan zamlardan kendi hükümetini sorumlu tutmak yerine sürekli olarak başkalarını suçlu gören Erdoğan'ın bu açıklamalarına sosyal medya kullanıcıları; "20 yıldır iktidarda CHP'nin olduğunu sanıyor, oysa 20 yıldır direksiyonda kendisi var" yorumları yaptı.