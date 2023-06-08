Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu Erdoğan bu açıklamayı yaptığında dolar 11, Euro ise 12 liraydı

KRT'nin derlediği habere göre; Türkiye'de ekonomik kriz derinleşiyor. Türk Lirası, dolar karşısında 23 lirayı aşarak rekor kırdı. Euro ise 25 lirayı geçti. TL'nin değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 100'ü aştı. Ekonomistler, TL'nin değer kaybının devam edeceğini ve enflasyonun artacağını belirtiyor.

TL'nin değer kaybının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce açıkladığı yeni ekonomi programına çevrildi. Erdoğan, 21 Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, "Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz" demişti. Erdoğan, bu politika ile ne yaptıklarını ne için yaptıklarını ve sonunda ne elde edeceklerini gayet iyi bildiklerini söylemişti.

Erdoğan'ın bu sözlerini söylediği tarihte dolar 11,06 lira, Euro ise 12,48 lira seviyesindeydi. O tarihten bu yana TL yüzde 100'den fazla değer kaybetti. Yükselen döviz kuru enflasyonu patlatırken, halkın alım gücü günden güne eridi.

Erdoğan, yeni ekonomi programını açıkladıktan bir ay sonra döviz kurundaki yükseliş için "Benim her zaman bir ifadem var, 'Para yatağında akar', buna dikkat etmemiz lazım. Ve bu yatağını da şimdi buluyor, buldu, daha iyi olacak, acele etmiyoruz. Bir ara biliyorsunuz 10'un da altına düştü, şu anda 11 civarında zannediyorum. Bu istikrarlı şekilde gerek Maliye, Hazine gerekse Merkez Bankamızın dayanışmasıyla ve bizlerin de katkılarıyla, bütün istişare kurullarımızla bunu yerli yerine oturtacağız. Şöyle sabırla yola devam etmekte fayda var" demişti.

SABRIN SONU U DÖNÜŞÜ

Yeni ekonomi programının ilanından tam dört ay sonra 28 Mart 2022’de yapılana açıklamada ise “Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir programı uyguluyoruz. Sıkıntılarımız geçici ama unutmayın kazanımlarımız bakidir. Umudumuz canlı, geleceğimiz aydınlıktır. Ne yaptığımızı ne için yaptığımızı, nasıl başaracağımızı ve sonuçta ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Milletimizden sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz.” demişti.

2022’nin başında, “Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah” diyen Erdoğan Temmuz ayına gelindiğinde, dövizde ve enflasyondaki yükselişin devam etmesine sinirlenerek “Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Milletimizin geleceğine balta vuran bu gözü doymazların hesaplarını ellerini tutuşturmakta kararlıyız. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum” açıklamasını yaptı.

Şubat 2023’te “Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada” diyen ve Mayıs ayında yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun kalıcı hale gelmesi ve milyarlarca dolar döviz rezervinin erimesinden kaynaklanan ekonomik sorunlarla mücadele etmek için Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek’i atadı.

Bankaları ucuz kredi vermeye teşvik etmenin yanı sıra uygulanan politikalar birçok yabancı yatırımcının da Türkiye’den çıkmasına sebep oldu. Bu süreç piyasaya göre Şimşek’e çözmesi gereken karmaşık bir sorun da bıraktı.