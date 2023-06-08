Cem Toker yakında alışverişte yaşanacakları açıkladı. Yeni basılacak banknotları da duyurdu

Liberal Parti eski Genel Başkanı Cem Toker'den ilginç paylaşım. Doların uçmasıyla birlikte Toker, yeni banknotların yola çıkacağını ileri sürdü. Alışverişte yaşanacakları da açıkladı.

Cem Toker yakında alışverişte yaşanacakları açıkladı. Yeni basılacak banknotları da duyurdu

Alış verişte yakında yaşanacakları Cem Toker açıkladı (ana başlık) Yeni basılacak banknotları duyurdu (

Dolar uçtu. Bu sabah dolar 23.37 TL ile yeni rekora imza atarken, Liberal Parti eski Genel Başkanı Cem Toker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. O da tedavüldeki banknotlarla ilgiliydi. Toker, önce 500 TL'lik banknotların basılacağını, ardından da tedavüle 1000 liralık banknotların sürüleceğini iddia etti. 25-50 kuruşluk paraların önemsiz görülüp, para üstü alınmadığını belirten Toker, vatandaşın artık enflasyonu yaşayarak, öğreneceğin söyledi.

İşte Cem Toker'in o paylaşımı:

"Önce 500’lük banknot gelecek, ardından 1000’lik… Alışverişte şimdi 25-50 kuruş para üstünü önemli değil diye vermiyorlar/almıyorsunuz, yakın gelecekte 1 lira para üstü önemsiz olacak. Enflasyonu kitaplardan değil, yaşayarak öğreneceksiniz… Ve fakirleşeceğiz…"

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