Cem Toker yakında alışverişte yaşanacakları açıkladı. Yeni basılacak banknotları da duyurdu

Alış verişte yakında yaşanacakları Cem Toker açıkladı (ana başlık) Yeni basılacak banknotları duyurdu (

Dolar uçtu. Bu sabah dolar 23.37 TL ile yeni rekora imza atarken, Liberal Parti eski Genel Başkanı Cem Toker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. O da tedavüldeki banknotlarla ilgiliydi. Toker, önce 500 TL'lik banknotların basılacağını, ardından da tedavüle 1000 liralık banknotların sürüleceğini iddia etti. 25-50 kuruşluk paraların önemsiz görülüp, para üstü alınmadığını belirten Toker, vatandaşın artık enflasyonu yaşayarak, öğreneceğin söyledi.

İşte Cem Toker'in o paylaşımı:

"Önce 500’lük banknot gelecek, ardından 1000’lik… Alışverişte şimdi 25-50 kuruş para üstünü önemli değil diye vermiyorlar/almıyorsunuz, yakın gelecekte 1 lira para üstü önemsiz olacak. Enflasyonu kitaplardan değil, yaşayarak öğreneceksiniz… Ve fakirleşeceğiz…"