Erdo�an��n �vd��� Konya�daki bar�nakta bu ya�an�yorsa gerisini siz d���n�n

Konya�da hayvan bar�na��nda ya�anan katliama ili�kin g�r�nt�ler, T�rkiye�de vicdan sahibi herkesi derinden sarst�.

�nsano�lunun kendisini do�an�n hakimi olarak g�rmesinin, kendinden ba�ka canl�ya de�er vermemesinin bir sonucunu daha hep beraber a�layarak izledik.

Zaten insano�lu do�ay� her alanda mahvetmesine, bu d�nyay� kendine her t�rl� eylemiyle zehir etmesine ra�men, her f�rsatta do�an�n bir par�as� olan hayvanlar� su�lu bulmuyor mu insan denilen varl�k?

�nsano�lunun ya�am�n� zehre �eviren sanayile�me gibi bir s�reci bile devrim olarak lanse etmiyorlar m� bize?

Sanayile�me sonucu olu�an at�klara hi�bir �nlem almazken ozonun delinme nedenini inek osuru�u olarak a��klam�yorlar m�?

Daha ge�ti�imiz y�l �Av turizmi� ad� alt�nda 798 hayvan�n katledilmesine resmi onay ��kt� bu �lkede?

Ge�ti�imiz y�l adalarda kaybolan 224 at�n �ld��� a��kland� �okkk sonra hastal�ktan!

Konya�da ger�ekle�en insanl�k su�una �a��rmamak laz�m bu �lkede

�imdiye kadar yap�lan zul�mler sonras� ne oldu ki �imdi olsun!

Devlet b�y�klerimizin a��klamalar� sonras� birka� bar�nakta belki denetim yap�lacak belki yap�lmayacak

Tutuklanan insan m�sveddeleri para cezas�yla y�rtacak d�rt duvar�n aras�ndan

T�rkiye�de evet bir sokak k�pe�i sorunu var. Kimse bunu yads�yamaz.

Ger�ekten baz� yerle�im b�lgelerinde insanlar i�in ciddi tehdit olu�turuyorlar.

Gruplar halinde gezen k�pekler nedeniyle insanlar �zellikle belli saatlerde sokakta gezmeye korkar oldu.

�nsanlara ciddi tehdit olu�turan bu sorunun ��z�m� masum yavrular�n katledildi�i bar�naklar de�il, onlar i�in olu�turulacak YA�AM ALANLARI.

Onlar�n do�al ya�am alanlar�n� gasp eden insano�lunun onlara bir borcudur bu.

Neden mi?

��nk� bizim �lkemizde Cumhurba�kan� Erdo�an��n �T�rkiye�nin en modern tesisi� olarak niteledi�i bar�nakta �aresiz, masum k�pekler kafalar�na k�rekle vurularak katlediliyor, korumaya muhta� kedilerin a�z� ba�lanarak t�bbi at�k po�etlerine t�k��t�r�l�yor.

Var�n di�er bar�naklar�n halini siz d���n�n.

Kim bilir ka� masumun yakar��lar�n� duyam�yoruz.

Kim bilir ka� masum hangi i�kencelere maruz kal�yor.

Kim bilir ka� masum melek olup gidiyor bu zalim d�nyadan

4 aya�� al�aklar taraf�ndan kesildikten sonra melek olan masum yavrucak gibi.