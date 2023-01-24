Tuncay Özkan Erdoğan’ın oy oranını açıkladı. ‘Gizli bir anket bana geldi’ diyerek duyurdu

Karar TV'ye çıkan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, anket sonuçlarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı: "Dün bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyordu. Bazı direnç oyu vardı yüzde 29'da görünüyordu. Neyin değişmesi gerektiğine karar veren bir halkın önüne makul bir insan çıktığında zaten çift kale maçı yeni çıkan oyuncu kazanır. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. En yıpranmış isim Recep Tayyip Erdoğan.”



“ERDOĞAN ADAY OLSUN Kİ…”

Özkan, Erdoğan'ın seçimde tekrar aday olmasını istediklerini belirterek, "Aday olsun ki siyaseten yenilmek neymiş, bir toplum bir zorbayı bir otokratı nasıl demokratik yollarla değiştirirmiş anlasın. Onun için aday olmamak hali kurtuluş halidir." dedi.



“TOPLUM BİR KARAR VERMİŞ”

Anketlerdeki “manipülatif” kısmı çıkardıklarını söyleyen Özkan, "Seçim çevrelerinde yapılan anketler ve bu anketlerin aylık değişimleri bize standart sapmaların dışında değişimleri gösteriyor. Biz bunların tamamen ortalamasını alarak sadeleştiriyoruz. Manipülatif kısmını ayıkladığımızda toplum bir karar vermiş görünüyor.14 Mayıs'tan sonra Türkiye bir restorasyon ve yeniden kalkınma dönemine girecek." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER