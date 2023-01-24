Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket

TELE1'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki hafta yaptığı açıklama ile seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını ifade etti.

Bu açıklama sonrası partiler çalışmalarına hız verirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

MHP'YE BARAJA TAKILIYOR

Son olarak Sosyo Politik Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette vatandaşlara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Buna göre AKP’nin oy oranı yüzde 33.2, CHP’nin oy oranı ise yüzde 28.5 olarak ölçüldü.

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 13.3 olarak belirtildi.

Aynı araştırmada seçime kendi adayıyla gireceğini duyuran HDP’ye destek vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 13.1 oldu.

Öte yandan MHP’nin oy oranının yüzde 6,5 olduğu görüldü.

Bunun sonucunda Cumhur İttifakı’nın toplam oyu yüzde 39,7 olurken Millet İttifakı’nın oyu 41,8 oldu.

HDP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK

Geçtiğimiz günlerde kendi adaylarını çıkarmaya karar verdiklerini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Biz HDP olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız" dedi.

Buldan "Bizim 6’lı Masa lehine adayımızı çekmemiz düşünülüyor da 6’lı Masa’nın çekmesi neden düşünülmüyor? 6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.