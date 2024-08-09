Erdoğan'ın partisine transfer edeceği 3 milletvekili ortaya çıktı. İsmail Saymaz açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Erdoğan'ın partisine transfer edeceği 3 milletvekili ortaya çıktı. İsmail Saymaz açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine transfer edeceği 3 vekili açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerde büyük yenilgi alan AKP, 13 Ağustos'ta 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, parti içi kulislerde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyasi çevrelerde, başka partilerden AKP'ye katılımların olacağı konuşuluyor.
Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz'a göre, önümüzdeki dönemde 15 belediye başkanı ve 3-4 milletvekili AKP'ye katılmayı planlıyor.

3 İSMİ AÇIKLADI

Saymaz açıklamasında şunları söyledi:

"AKP'ye geçenler, Yeniden Refah Partisi'nden seçilip istifa eden ya da baştan bağımsız olarak kazanan belediye başkanları olacak.Milletvekilleri ise, şu parti bu parti denilmedi, ancak kurulan cümlelerden anlaşıldığı kadarıyla yakın zamanda İYİ Parti'den istifa eden Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Bilal Bilici olursa şaşırmam.

Bu isimleri 13 Ağustos'ta AKP'de görürsem şaşırmam. Gelecek Partisi'yle de aralarında bir görüşme olduğunu anladım. Bu dalgada değilse bile diğer dalgada katılım olabilir. Bu AKP için bir büyüme olabilir mi, ben öyle yorumlamıyorum.

İlçe düzeyinde belediyelerdir. Milletvekillerine gelince onlar da şaşırtıcı olmayacaktır.

Meral Akşener'e yakın oldukları ifade ediliyor, Akşener'in bir dahli var mı diye düşünülür tabii."

İlgili Haberler
Erdoğan’ın ABD ziyaretine 83 Milyon liralık uçak konvoyu
Ersan Şen 'Sen hakikaten cahilsin' dedi! Stüdyo karıştı
Son Haberler
Tecavüz ve cinayetten girdiği cezaevinden çıktı yine aynı yöntemle cinayet işledi Gündem
Tecavüz ve cinayetten girdiği cezaevinden çıktı yine aynı yöntemle cinayet işledi
Albayrak dayanamadı Spor
Albayrak dayanamadı
Ünlü oyuncu denize inmeden yatak pozu verdi Magazin
Ünlü oyuncu denize inmeden yatak pozu verdi
Fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı Gündem
Fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı
İmamoğlu’nun yerine geçeceği iddia edilen Sinem Dedetaş açıkça ilan etti Gündem
İmamoğlu’nun yerine geçeceği iddia edilen Sinem Dedetaş açıkça ilan etti
Zincirleme kazaya ambulans karıştı. 4 yaralı Yerel Haberler
Zincirleme kazaya ambulans karıştı. 4 yaralı
Edirne'de ilginç görüntü! Turistlerin gözdesi oldu Gündem
Edirne'de ilginç görüntü! Turistlerin gözdesi oldu