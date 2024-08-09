Erdoğan'ın partisine transfer edeceği 3 milletvekili ortaya çıktı. İsmail Saymaz açıkladı

31 Mart yerel seçimlerde büyük yenilgi alan AKP, 13 Ağustos'ta 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, parti içi kulislerde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyasi çevrelerde, başka partilerden AKP'ye katılımların olacağı konuşuluyor.

Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz'a göre, önümüzdeki dönemde 15 belediye başkanı ve 3-4 milletvekili AKP'ye katılmayı planlıyor.

3 İSMİ AÇIKLADI

Saymaz açıklamasında şunları söyledi:

"AKP'ye geçenler, Yeniden Refah Partisi'nden seçilip istifa eden ya da baştan bağımsız olarak kazanan belediye başkanları olacak.Milletvekilleri ise, şu parti bu parti denilmedi, ancak kurulan cümlelerden anlaşıldığı kadarıyla yakın zamanda İYİ Parti'den istifa eden Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Bilal Bilici olursa şaşırmam.

Bu isimleri 13 Ağustos'ta AKP'de görürsem şaşırmam. Gelecek Partisi'yle de aralarında bir görüşme olduğunu anladım. Bu dalgada değilse bile diğer dalgada katılım olabilir. Bu AKP için bir büyüme olabilir mi, ben öyle yorumlamıyorum.

İlçe düzeyinde belediyelerdir. Milletvekillerine gelince onlar da şaşırtıcı olmayacaktır.

Meral Akşener'e yakın oldukları ifade ediliyor, Akşener'in bir dahli var mı diye düşünülür tabii."