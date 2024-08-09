Erdoğan’ın ABD ziyaretine 83 Milyon liralık uçak konvoyu

Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar
Erdoğan’ın ABD ziyaretine 83 Milyon liralık uçak konvoyu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay ABD'de gerçekleştirilen NATO zirvesine, heyetiyle birlikte 5 uçakla katıldığı ortaya çıkmıştı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, bu ziyaretin yalnızca yakıt maliyetinin 83 milyon TL'yi bulduğunu açıkladı.

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ortamında vatandaşlar yaşamlarını sürdürmek için mücadele ederken, hükümet "itibardan tasarruf olmaz" anlayışıyla harcamalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TC-TUR adlı Airbus 330-200 tipi özel uçakla Washington'a giderken, yolculuğa biri makam araçlarını taşıyan kargo uçağı olmak üzere toplam 4 uçak daha eşlik etti.

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"EŞİN DOSTUN HARCAMALARI 83 MİLYONUN DIŞINDA"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ABD ziyaretinin sadece gidiş-dönüş maliyetinin 2,5 milyon dolar olduğunu belirtti. “Hesaplayan arkadaşlarıma Türk lirası galiba diye uyardıysam da hayır 2,5 milyon Amerikan doları dediler” diyen Bankoğlu,“ Kaç Türk lirası derseniz 83 milyon lira. Bakanların, eşin, dostun ve gazetecilerin lüks otellerde konaklaması, yeme içmesi de bu hesabın dışında” ifadelerini kullandı.

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'ÜLKENİN TEK GÜNDEMİ PAHALILIK'

Gazete Duvar'dan Şebnem Babat'ın haberine göre; özellikle enflasyonun ve işsizliğin tahammül sınırlarını zorladığını ifade eden Bankoğlu, 'Kiralar, ulaşım, eğitim fiyatları uçmuş. Fiyat algımız alt üst oldu. Millet; pahalı, çok pahalı ve fahiş fiyatlı üçgeninde sıkışıp kaldı. Ülkenin tek gündemi var; pahalılık!” dedi

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