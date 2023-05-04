Erdoğan 'PKK düşman değil'. Sosyal medya buldu çıkardı

Miting meydanlarında muhalefeti terörle ilişkilendiren Erdoğan'ın geçmişte söylediğ sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Erdoğan 'PKK düşman değil'. Sosyal medya buldu çıkardı

Editör: Oğuz OK

Seçim öncesi muhalefeti terörle yan yana getiren açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’la geçmişte söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

“Bay Bay Kemal HDP ve PKK ne diyorsa onu söylüyor.”, “Terör örgütünün rüzgarıyla yelkenlerini şişirenlere gerekli cevap verilecek.” diyen Erdoğan’ın geçmişte tam tersi sözler söylediği hatırlara geldi.

3 Ekim 2008 tarihinde 17 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan Aktütün karakol baskını sonrası Erdoğan, terör örgütü PKK’yı düşman olarak nitelendirmemiş ve "PKK'lılar düşman değil suçlu olarak görülmeli.” demişti.

Erdoğan, 2012 yılında MİT’in terör örgütü PKK ile görüştürülmesiyle ilgili, “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim, sıkıntısı olan bana söylesin.” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak “Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor.” dedi.

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