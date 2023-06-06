Erdoğan’ın taklidini yapan gençten yeni kabine skeci. En çok Nebati ve Hakan Fidan gülecek

Muhammed Nur Nahya, herkesin merakla beklediği Kabine kadrosunu belirleme anlarının skecini yayınladı. Skeçte Nahya, özellikle Nurettin Nebati ve Hakan Fidan'ı hedef alarak güldürdü.

Erdoğan’ın taklidini yapan gençten yeni kabine skeci. En çok Nebati ve Hakan Fidan gülecek

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek siyasi videolar yayınlayarak hem iktidar kesimini hem de muhalefeti güldüren Muhammed Nur Nahya, herkesin merakla beklediği Kabine kadrosunu belirleme anlarını komik bir dille paylaştı.

"Sürpriz sonlu kabine" notuyla paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'yi belirlediği anlarını paylaştı.

Videoda, Erdoğan'ın Kabinesi'nde yer almayan Nureddin Nebati için "Nebati, sana parıltılı hayatında başarılar dileyelim. Yani sen biraz mola versen iyi olur" sözleri yer aldı. Ardından da Dışişleri Bakanı'nın açıklandığı sırada Hakan Fidan'ın masanın altından çıkma anları ise videoya damga vurdu.

Kısa sürede 30 bin beğeniye ulaşan videonun sonunda verilen mesaj ise dikkat çekti.

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