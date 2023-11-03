Muhammed Nahya bu defa Nas ve faiz konusunu masaya yatırdı

Erdoğan'ın taklitlerini yaparak sosyal medyada fenomen olan Muhammed Nur Nahya bu kez de Erdoğan'ın Nas ve faiz konusunu masaya yatırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Muhammed Nahya bu defa Nas ve faiz konusunu masaya yatırdı

Muhammed Nur Nahya sosyal medya hesabından yayınlanan skeçte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in faiz arttırımını kendi mizah anlayışı ile anlattı.

Erdoğan’ı taklit eden Nahya, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i taklit eden oyuncuya “Faiz arttırmışsın yine.” Dedikten sonra “İyi yapmışsın” diyor.

Videodaki konuşmalar ise şöyle devam ediyor:

-Hasan…

-Buyurun başkanım.

-Bizim bu Nebati bilmiyordu, herhalde faiz artırmayı.

-Yani başkanım aslında biliyordu ama

-Biliyor değil mi?

-Evet başkanım.

-İyi yapmışsın ya Mehmet nasıl rahatladık mı?

-Rahatlayacağız başkanım yavaş yavaş evet.

-Yani bu doğal gazla petrolle falan düşüş var mı?

-Açıkçası yok başkanım

-Yok diyorsun. Nasıl olmaz ya faiz artırmışız.

-Olacak başkanım. Rahatlayacağız ama yavaş yavaş kadına kademe.

-Bu bir tek sen biliyorsun.

-Estağfurullah?

-İyi de bizim NAS’a ne oldu Hasan?

-Başkanım yani

-NAS politikamız vardı, biz unutuldu mu acaba? Mehmet unuttuk mu?

-Yok başkanım olur mu. Hâlâ bizim için değerli ama. Şu an bunu yapmamız gerekiyordu.

-He anladım. Neyse sen şöyle benim bir takip et.

-Başkanın o kağıt.

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