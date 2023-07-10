Muhammed Nur Nahya Erdoğan'ın basketbol oynamasını taklit etti. Herkes videodaki iki detaya gülüyor

Erdoğan'ın taklitlerini yaparak sosyal medyada fenomen olan Muhammed Nur Nahya bu kez de Erdoğan'ın basketbol oynama videosunu canlandırdı. Nahya videoyu, "Cumhurbaşkanı basketbol videosunun kamera arkası" notu ile paylaştı.

Muhammed Nur Nahya Erdoğan'ın basketbol oynamasını taklit etti. Herkes videodaki iki detaya gülüyor

Editör: Ayşe MEMİŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklitlerini yaparak güldürürken düşündüren sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, bu kez de Erdoğan'ın basketbol maçını canlandırdı.

‘Cumhurbaşkanı basketbol videosunun kamera arkası’ notuyla paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i canlandıran oyuncunun ‘faiz’ cevabı izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Video kısa sürede viral olurken, söz konusu skeçteki iki detay dikkat çekti.

İlk detay Devlet Bahçeli'nin takım oluştururken saydığı "Hans, Jony, Tony, Herkel ve Frank" isimler olurken, diğer detay ise güldürürken düşündürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oyun sırasında blok yapan bir vatandaşın polis tarafından gözaltına alındığı detay dikkat çekti.

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