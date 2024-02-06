Erdoğan'ın oy tehdidine Hataylılardan yanıt

Kaynak: Tele1
Erdoğan'ın oy tehdidine Hataylılardan yanıt
Erdoğan'ın Hatay’da oy tehdidi yapmasına Hataylılardan yanıt geldi. "Bu şehre kurtarma ekibinin üç gün neden gelmediğini, askerin neden çıkarılmadığını, canlarımızın enkazda bağıra bağıra neden vefat ettiğini, mallarımız talan edilirken neden seyredildiğini çok iyi anladık. Herkes bir cümleyle uğurlanır: Hakkınızı helal ediyor musunuz? Biz Antakyalılar olarak bu defteri o gün kapatacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat’ta Antakya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda halkı oyla tehdit etmiş ve “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse yani dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Bakın Hatay garip kaldı, mahzun kaldı” demişti.

Erdoğan’ın tehditleri üzerine Hataylılar, TELE1 ekranlarında konuştu. Zeynel Lüle’ye konuşan Hatay Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Üyesi Esin İyiel “Canımızı çok acıtan bir konuyu dile getirmek istiyoruz." diye söze başladı.

"ŞUNU ÇOK İYİ ANLADIK..."

İyiel, "Biz Antakya’da yüzyıllardır yanımızdakinin dili, mezhebi, dini, cinsiyeti ve siyasi görüşünü sormayıp yaşadık. Ayrımcılık bizim hayatımızda ve vicdanımızda yer etmedi. O yüzden biz sayın Cumhurbaşkanının ‘Bizden değilsiniz hizmette yok’ sözünü anlayamayız. Ama şunu çok iyi anladık, üç gün boyunca bu şehre kurtarma ekibinin neden gelmediğini, askerin kışladan neden çıkarılmasına izin verilmediğini, canlarımızın enkazlarda bağıra bağıra neden vefat ettiğini, mallarımız talan edilirken neden seyredildiğini biz çok iyi anladık. Bu dünyada herkes bir cümleyle bir soruyla uğurlanır: Hakkınızı helal ediyor musunuz? Biz Antakyalılar olarak bu defteri o gün kapatacağız.”

HERKESİ ANTAKYA'YA DAVET ETTİ

Bölgenin eskisi gibvi olmasını isteyerek herkesi Antakya'ya davet eden İyiel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce Antakya’yı gelmiş, güzel yemeklerini yemiş, tarihi sokaklarında gezmiş herkesi buraya çağırıyoruz. Burada yaşamak zorunda olan, insanca yaşam koşulları elinden alınmış; var olmak ve var etmek için esnafımıza, çiftçimize, zanaatkarımıza katkıda bulunulmasını istiyoruz. Bir isteğimiz de devletten olacak. Hatay’ın en kısa zamanda özel afet bölgesi ilan edilerek bir yatırım merkezi yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da AKP belediye başkan adaylarının tanıtımını yaparken merkezi yönetime tabi olmayan yerel yönetim bölgelerine hizmet gelmeyeceğini ima ederek şehri tehdit etmişti.

Erdoğan, Hatay’da yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin maddi ve manevi yıktığı halkına ithafen, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlanırken sosyal medyada vatandaşlar, siyasiler ve akademisyenler tepki göstermişti.

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