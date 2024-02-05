Erdoğan'dan Hatay'da oy tehdidi. 'Oy vermezseniz hizmet gelmez'. Herkes bu oy tehdidini konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da AKP belediye başkan adaylarının tanıtımını yaparken merkezi yönetime tabi olmayan yerel yönetim bölgelerine hizmet gelmeyeceğini ima ederek şehri tehdit ettiği sözler gündemden düşmüyor.

"O ŞEHRE HERHANGİ BİR ŞEY GELMEZ"

Erdoğan, Hatay’da yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin maddi ve manevi yıktığı halkına ithafen, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlanırken sosyal medyada vatandaşlar, siyasiler ve akademisyenler tepki gösterdi.

ERDOĞAN BU SÖZLERİ SONRASI "YAPTIĞI YARDIMI İNSANIN BAŞINA KAKAN VİCDANSIZLARDAN HİÇ DEĞİLİZ" DEDİ

Herkesin konuştuğu bu sözlerin, tehditlerin devamında Erdoğan, "Yaptığı yardımı insanın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz" dedi.

Söz konusu konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Depremzede kardeşlerimizi oy rengine göre hizmete layık görenlerden değiliz. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden ve yaptığı 3 kuruş yardımı insanın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz. Biz depremzede kardeşlerimizin dertleriyle dertlenen, çözülmesi için çaba harcayan bir yönetimiz. Milletin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. Hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmama düsturuyla gecemizi gündüzümüze katacağız.

"HATAY GARİP KALDI MAHZUN KALDI"

Hatay'da Cumhur İttifakı adayı olarak Mehmet Öntürk'ü kamuoyumuzla paylaştık. Kardeşimizin Hataylıların teveccühüne mazhar olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da yerelde vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmeyecektir. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip, mahzun kaldı.

Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim, maalesef şu deprem olayından sonra ‘bad-el harab-ül Basra’ oldu. Nerede belediye başkanı, yok! İşte şimdi, 31 Mart akşamı yeni bir dönemi, ben inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaktır. Hatay, iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oldu."

ÖZGÜR ÖZEL: KALBİNİN YERİNDE TAŞ VAR DEMEK Kİ BU ADAMIN, KALBİ YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'a tepki göstererek, "Hepimizin yüreği hala yanıyor, ben bu meseleyi siyasete alet etmek istemem. Ancak Erdoğan'ın 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?' sözleri; gerçekten vicdan, akıl, yürek sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği sözlerdir. Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını, Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu? Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın, kalbi yok!" dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Twitter'dan söz konusu ifadeleri paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Tek kelimeyle, utanç verici" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise "Oy yoksa hizmet de yok, Neden yok, çünkü sen insan değilsin, sen sadece seçmensin..." diyerek tepki gösterdi...

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel;