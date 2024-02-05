İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Hatay tepkisi. 'Tıbbın konusu psikolojik olarak incelenmeli'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni otobüslerin hizmete açılış töreninde konuştu.

İmamoğlu bu açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay açıklamalarına yüklendi. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Hatay garip kaldı” sözlerine tepki gösterdi.

“TIBBIN KONUSU PSİKOLOJİK OLARAK İNCELENMELİ”

İBB Başkanı İmamoğlu, “Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı’nın sözlerini dinlediniz mi? Analize muhtaç ifadelerdir. Hukuken muhtaçtır. İnsana dair böyle bir duygu olmaz. Kendisini ve partisini tercih etmediği için deprem bölgesinde bile isteye yardım etmediğinin ifadesi bu. Bu tarz ve davranışlar siyasetin konusu değil. Toplumun vicdanına emanet. Tıbbın konusudur bu. Psikolojik olarak incelenmelidir. Bu nasıl anlayış? Milletin efendi olduğunu öğrenecekler. Millet efendi millet siz değilsiniz.” dedi.

“GÖREVİN İHMALİDİR, KARŞILIĞI MİLYONLAR OLACAK”

Devamında İmamoğlu şunları dedi:

Dün yapılan konuşma görevin ihmalidir. Tüm vatandaşlarını kucaklaması gereken bir insan, partiniz ayrıysa zulmü konuşuruz diyor. Bu tehdidi milletimiz yutmaz. Öyle bir verir ki cevabını, 31 Mart’taki seçimi iptal edip 23 Haziran’da altıkları cevap. Bu milleti bu tehdidinizin karşılığı milyonlar olacak. Sadece İstanbul’da değil ülkenin her yerinde millet cevabını şamar olarak verecek.”

“KORKUDAN TİR TİTRİYORLAR”

İmamoğlu, Erdoğan’ın sözlerini korkuya bağladı ve “Korkudan tir tir titriyorlar. Milleti tehdit ederek oy gasp etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.