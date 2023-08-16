Erdoğan'ın yüzde 69 oy aldığı Erzurum'da ekmeğe bir ayda ikinci zam

Türkiye’de genel seçimlerin ardından başlayan zam yağmuru tüm hızıyla devam ediyor. Yüksek enflasyon ve vergi zamları ardından maliyetler katlanırken; gıdadan barınmaya, giyimden ulaşıma kadar, hemen hemen her sektörde zam üstüne zam haberleri geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 69 oy aldığı Erzurum’da maliyetlerin artmasının ardından bir ay içinde ekmeğe ikinci zam geldi. 5 TL’den satılan 200 gram ekmeğin 6,5 TL’ye yükseldi.

BAZI FIRINLAR ZAMLI SATIŞA ERKEN BAŞLADI

Kentte 17 Ağustos tarihi itibari ile 6,5 TL olacak ekmek fiyatları bazı fırınlarda birkaç gün öncesinden zamlı fiyattan satılmaya başlandı.