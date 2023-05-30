Ereğli’de trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ereğli’de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza saat 14.00 sularında plajlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan F.A. idaresindeki 67 SH 747 plakalı Ford kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak yan yattı.

Kazada araç sürücüsü F.A. ve oğlu M.A. yaralanırken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı baba ve oğlu araçtan çıkararak ambulansa aldı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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