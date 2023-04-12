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Efes için Pablo Laso iddiası. Ergin Ataman ayrılıyor mu

Anadolu Efes'te sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Başantrenör Ergin Ataman belirsizliği devam ederken, lacivert beyazlıların Real Madrid'in eski koçu Pablo Laso'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:22
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Ergin Ataman ayrılıyor mu

Efes için Pablo Laso iddiası. Ergin Ataman ayrılıyor mu
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EuroLeague'de Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası 4 yılın ardından ilk kez Play-off'lara kalamayan Anadolu Efes'in kan değişikliğine gideceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Marca'nın haberine göre, Anadolu Efes'in Real Madrid'in eski koçu Pablo Laso'yu takıma katmak istediği açıklandı.
İspanyol Başantrenör geçtiğimiz sezon yaşadığı kalp krizi sebebiyle takım yönetmeye ara vermişti.

Real Madrid'de 11 sezon geçiren Pablo Laso, 2 Euroleague, 1 Intercontinental, 6 lig, 6 Kral Kupası ve 6 Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Haberde Anadolu Efes'in yanısıra Pablo Laso'yu takıma katmak isteyen iki EuroLeague takımının olduğu ifade edildi. Bu takımlar Bayern Münih ve Panathinaikos.

Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Panathinaikos iddialarına, "Anadolu Efes benim ailem birlikte değerlendirme yapacağız. Panathinaikos'tan teklif geldi ve teşekkür ettik. Duruma bakacağımızı söyledik." ifadelerini kullanmıştı.

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