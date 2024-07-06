Ergin Ataman gözünü Efes'e dikti

THY EuroLeague şampiyonu ve Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı Panathinaikos, transfer piyasasında aktif bir şekilde yer alıyor.

Sport 24'ün raporuna göre; Panathinaikos, Avrupa'da en son Anadolu Efes ile forma giyen Dario Saric'e ilgi gösteriyor.

Raporda, Panathinaikos'un Saric için teklif yaptığı ve Ergin Ataman'ın bu Hırvat oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.

2016'da Anadolu Efes'ten ayrılan Saric, NBA'de Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder ve en son olarak geçtiğimiz sezon Golden State Warriors takımlarında oynadı.

Geçen sezon 64 maçta forma giyen Saric, maç başına ortalama 8.0 puan, 4.4 ribaund ve 2.3 asist ile oynadı.