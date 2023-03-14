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Ergin Ataman Real Madrid maçı sonrası konuştu. Larkin'e övgüler yağdırdı

Ergin Ataman, Real Madrid karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 23:07
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Ergin Ataman Larkin'i övdü

Ergin Ataman Real Madrid maçı sonrası konuştu. Larkin'e övgüler yağdırdı
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de Real Madrid karşısında alınan 90-89'luk galibiyetin ardından konuştu.

"HARİKA BİR GALİBİYET OLDU"
Ataman, "Son çeyreğe kadar bence mükemmel oynadık. Özellikle 3. çeyrek 35 sayı kaydettik, savuma harikaydı. Son çeyrekte Pleiss'ı biraz dinlendirdik ama sonra işler bizim için tersine döndü. Maçı riskli bir noktaya soktuk. Bizim için harika bir galibiyet oldu." dedi.

LARKİN'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Ergin Ataman, Shane Larkin'in performansını ise, "Larkin, EuroLeague'deki, Avrupa'daki en iyi oyunculardan biri. Biz onu her zaman böyle görmek istiyoruz. Aralık ortasına kadar oynayamadı, sonrasında geri geldi. Şimdi kendi oyununu oynuyor. Yıldız isimler böyle maçları sever. Bu maçta harika oynadı. Umarım bu şekilde oynamaya devam edecek. Bence bu oyuncular hep böyle devam etmeli." sözleriyle değerlendirdi.

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