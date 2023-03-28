Ergun Gürsoy'dan yıllar sonra gelen Rıdvan Dilmen itirafı

Rıdvan Dilmen’in Galatasaray’a transferinin gerçekleşmemesinin nedeni sorulan Ergun Gürsoy; “Şeytan.(gülerek) Çok beğendiğim bir futbolcudur. Galatasaray’a gelmemesinde onun kabahati olduğu kadar bizim de kabahatimiz var.

Yönetim kurulunda diğer arkadaşlar bazen başarıları kıskanırlar. Bazen benim alacağım dediğim oyunculara itiraz edenler olurdu. Rıdvan Dilmen de bunlardan biriydi.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Okan Buruk’un bu sezon gösterdiği performansa değinerek sözlerine başlayan Ergun Gürsoy; “Takım son Konyaspor maçına kadar gayet iyi gidiyordu. Konyaspor maçında ise herkesi hatalı buluyorum, bilhassa geri dörtlüyü. Hadi berabere kal ama 3 puan verilmemeliydi. Bu nedenle biraz üzüldüm.” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk’un futbolculuk döneminde birlikte de çalıştıklarını belirten Ergun Gürsoy, genç teknik adamın Fatih Terim gibi Galatasaray’da uzun yıllar büyük başarılara imza atabileceğini dile getirerek; “Okan Buruk’u çok severim, çok da destekliyorum. İnsanların zaman zaman eksik kaldıkları zaman zaman da artılarının öne çıktığı dönemleri olabilir. Bunu hemen dile getirmek doğru değil. Herkesin bir kredisi vardır. Okan Buruk’un hem teknik direktörlükte hem de Galatasaraylılık konusunda kredisi çok yüksek. Bu nedenle sabırlı olmamız lazım.” dedi.

“KUPAYI KİM KALDIRDIYSA; HAKLI, İYİ VE BAŞARILI OLAN ODUR”

Son dönemde Galatasaray ile Fenerbahçe’nin yaşadığı MHK ve Lale Orta polemiğine girmek istemeyen Gürsoy, “Bu konuları herkes konuşuyor, o nedenle bana bunu sormayın. Hakem artı da olabilir, eksi de olabilir. Galatasaray’ın lehine de hareket edebilir, aleyhine de hareket edebilir. Neticede kupayı kim kaldırdıysa; haklı, iyi ve başarılı olan odur.” cümlelerini kullandı.

Ergun Gürsoy, Ali Koç ile Dursun Özbek’in karşılıklı yaptıkları açıklamalara da imalı bir göndermede bulunarak; “Boş kaldıkları zaman bir şey yapacaklar tabii. Millet onlardan bir havadis bekliyor. İster istemez bir şey diyecekler yani. Onların da buna hakkı var. (Gülerek)” ifadelerini kullandı.

“ZAMAN ZAMAN EL AÇTIK SAĞA - SOLA, KÖTÜ DURUMLARA DÜŞTÜK”

Dursun Özbek ve yönetimini başarılı bulduğunu dile getiren Ergun Gürsoy, Özbek yönetiminden önceki geçmiş yönetimleri de başarısız bulduğunu söyledi. Bu düşüncesini de şu sözlerle destekledi;

“Zaman zaman el açtık sağa - sola. Kötü durumlara düştük. Onlar şimdi olmuyor, iyi gidiyorlar ama ne zamana kadar bilmiyorum. Şu an başarıyorlar. Zaten bu yönetimi destekliyorum. Başkanı seçimde de destekledim. Biz, birden bire adamları tepeye çıkarıp aşağı bırakmayız. Benim de yöneticilik hayatım uzun sürmüştür. 30 sene, girdili - çıktılı. Benim başarılı olmamı veya başarısızlığımı bir iki olaya bağlamalarına üzülürüm. Ortalamayı alacaksın. Nasıl bir senede 36 maç oynuyorsun ve ona göre ödül alıyorsun. Genel duruma bakacaksın. Genellikle iyi işler yapıp bir tane kötü iş yapıyorsa; onu es geçeceksin.”

“FALCAO, REKLAM İÇİN KAYBEDİLEN PARADIR”

Kendi yöneticilik dönemlerinde Prekazi, Hagi ve Ribery gibi önemli futbolcuların Galatasaray formasını giydiğini hatırlattığımız Gürsoy, kendi yöneticilik dönemi ile ilgili şu cümleleri sarfetti;

“Ben sessiz ve derinden giden bir yapıya sahibim. Benim olduğum dönemlerde yönetim kurulunda futbol konuşmazdık. Bir hafta önce yapılmış şeyleri anlatırdık. Dedikodu ve gazetecilerin utanmaz arzu ve istekleri bizi zor durumda bırakırdı. Bir futbolcuyu almadan aldık diyerek resim çektirmek, uçakla getirmek bazen çok pahalıya mal olurdu. Bunun örnekleri var; Monaco’dan aldığımız Falcao reklam için kaybedilen paradır. Böyle çok oyuncu var. Bizim dönemimizde pek olmadı. Sarıyer’den Erdal’ı aldım ben, sahaya çıkana kadar kimsenin haberi yoktu. Takım açılışa çıkmıştı. Hadi maşallah yallah dedik saldık sahaya. Herkes şaşırdı. O zamanın parasıyla iyi bir para ve iyi bir futbolcu. Ona benzer çok şey var.”

Kaynak: Spor Depor