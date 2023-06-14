Erkan Baş: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Tam bir aydır bu ülkenin seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor" diye konuştu.

Erkan Baş: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partilerinden milletvekili seçilen Atalay'ın bir aydır hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamaların bir öneminin olmadığını, Anayasa'nın ilgili hükmünün açık olduğunu belirten Baş, Atalay'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Atalay'ın bugüne kadar, "Soma, Ermenek, Aladağ ve Gezi Parkı'nda mağdurlar için çalıştığını" söyleyen Baş, şunları söyledi:

"Yurttaşlarımız, Can Atalay'a yeni bir görev ve sorumluluk daha verdi. Daha önceki sorumluluklarının devamı olarak Can hapisten çıkmalı, esareti bitmeli ve Hatay halkının mücadelesine katılmalı, hayatlarını kaybeden yurttaşların mücadelesini sürdürmelidir. Bu ülkede hala yürürlükte olan bir Anayasa var ve biz bu Anayasa'nın gereğinin derhal yapılmasını talep ediyoruz. Bugün itibarıyla tam bir aydır bu ülkenin seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor."

Baş, partilerinin TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi adayının da Atalay olduğunu vurguladı. (AA)

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