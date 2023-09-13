Türkiye İşçi Partisi Can Atalay için Hatay’dan Ankara’ya yürüyecek. Erkan Baş açıkladı

TİP lideri Erkan Baş, tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 1 Ekim'e kadar AYM'nin karar vermemesi durumunda Hatay'dan Ankara'ya yürüyeceklerini söyledi.

KAYNAK: ANKA
Türkiye İşçi Partisi Can Atalay için Hatay’dan Ankara’ya yürüyecek. Erkan Baş açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Taksim’deki bir otelde bugün gazetecilerle kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldi. Baş’a TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ile Halkla İlişkiler ve Basından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi İzel Sezer de eşlik etti.

erkan-bas.jpg“ANKARA’YA YÜRÜYECEĞİZ”

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’un tutukluluğu hakkında konuşan Baş, Kasım ayına kadar Anayasa Mahkemesi Atalay hakkında tahliye kararı vermeze Meclis açılışına katılmayacaklarını ve gerekirse Hatay’dan Ankara’ya doğru yürüyeceklerini belirtti.

14 Mayıs seçimlerinin ardından kongre sürecine girdiklerini söyleyen Baş, önümüzdeki dönemde parti olarak atacakları adımları paylaştı. Seçimlerin ardından bir moralsiz bir hava olduğunu söyleyen Baş, bu durumun öfke ve umutlu bir bekleyişe evrildigini ifade etti.

Partisinin kısıtlı bir alanda seçime girdiğini, 87 seçim bölgesinin tamamında seçime girmeleri halinde oylarının daha yüksek olacağını ifade Baş, üye sayılarının 40 bini geçtiğini ancak bu sayının yeterli olmadığını söyledi. Baş TİP'e oy veren 100 kişiden 16'sının da geçmişte AKP ve MHP'ye oy vermiş kişilerden oluştuğunu da ekledi.

erkanbas2.jpg"AKP’NİN ‘KALEM’ DEDİĞİ BÖLGELERİ DE ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yaklaşan yerel seçimlere dair de konuşan Baş "Birden fazla sosyalist belediye göreceğiz. Böyle bir arzumuz var. Tek tek ilçeleri analiz ediyoruz, çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bazı yerlerde CHP'nin 'buralar AKP'ye oy vermez, nasıl olsa bizim' tembelliğine de son vereceğiz. Buralarda ciddi bir yarış olacak. AKP'nin 'kalem' dediği bölgeleri de almaya çalışacağız" dedi. Baş, Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde oylarının yüksek olduğunu ve iki ilçeyi kazanmak istediklerini söyledi.

"HATAY HALKI BİZE ANKARA’YA YÜRÜYÜN DERSE YÜRÜYECEĞİZ"

14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen ancak tahliye edilmeyen Can Atalay ile ilgili bundan sonra atacakları adımları da paylaşan Baş "Can aylardır hukuksuz bir şekilde içeride. Can'ın danışmanları bile göreve başladı, o başlayamadı. Hatay'a Can için bir borcumuz var. Hatay'da Can Atalay Gezici Ofisi kuruyoruz. Partimizin yöneticileri, milletvekilleri orada halkın dertlerini dinleyecekler. Can konusunu kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. 1 Ekim'de Meclis açılacak. Bu tarihe kadar Anayasa Mahkemesi bir karar vermezse o Meclise de gitmeyiz. Hatay'a gideriz. Hatay halkı ne derse o. Bize Ankara'ya yürüyün derlerse Hatay'dan yola çıkıp Ankara'ya yürüyeceğiz" dedi.

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