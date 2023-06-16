Erkan Kolçak Köstendil etek giydi! Sosyal medya karıştı

Rol aldığı yapımlarla adından sık sık söz ettiren Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ve arkadaşlarıyla bir davet için İskoçya'ya gitti. Ünlü çifte, Hazar Ergüçlü ve Müjde Uzman eşlik etti.

Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi. Tosun, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Erkan Kolçak Köstendil'in yöresel kilt kıyafeti sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyada ünlü oyuncuya; 'Etek çok güzel Erkan', 'Erkan'a etek çok yakışmış', 'İstemsizce güldüm', 'Senin gibisine etek giymek yakışır mı be abim' gibi yorumlar yapıldı.