Erkan Petekkaya'dan özel hayat itirafı. ''6 ay bunalımdan çıkamadım''

Erkan Petekkaya 30’lu yaşlarının başında gelecek kaygısından dolayı depresyona girdiğini de ilk kez açıkladı.

“Altı ay bunalımdan çıkamadım” diyen Petekkaya “30 yaşımda bunalıma girdim. Altı ay o bunalımdan çıkamadım. Çünkü bir baltaya sap olamadım, 'Ne olacak şimdi?' diye düşünüyordum. Çok zor kararlar vermem gereken bir dönemdi. O zaman yanlış bir karar verseydim hayatım bitmişti” şeklinde konuştu.

Oyunculukta seçici olabilmenin konforu hakkında konuşan Erkan Petekkaya “Birçok arkadaşım evinin kirasını vermek için, para kazanabilmek için hiç yapmayacakları şeyleri yaptılar. Öyle olduğu için içlerindeki var olan yeteneği de hiç gösteremediler. Şansım vardı ki, ben devlet tiyatrolarında çalışıyordum, bir maaşım vardı ve seçici olabiliyordum. Bu benim için büyük bir şanstı” dedi.

Tolga Güleç ise oyunculuktan başka bir yeteneği olmadığını söyleyerek, “Bu işi yapabiliyor olmak bile başlı başına bir şans. Çünkü benim başka bir yeteneğim yok. Sayısalım olsa bilgisayar mühendisi olurdum. Hayatım da garanti bir hayat olurdu. Burada şansımızı kendimiz yaratmaya çalışıyoruz. Ama yarattığımız şansı doğru kullanabilmek de başka bir durum” diye konuştu.