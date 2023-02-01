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  • Erkan Petekkaya'nın alamadığı ücret dudak uçuklattı! Yapımcıya 2010 yılında dava açmıştı

Erkan Petekkaya'nın alamadığı ücret dudak uçuklattı! Yapımcıya 2010 yılında dava açmıştı

Rol aldığı bir televizyon dizisinde payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi'ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya duruşmaya katıldı. Duruşmada ifade veren Petekkaya "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" dedi. Oyuncunun alacağı tutar ise dudak uçuklattı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:20
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Alamadığı tutar dudak uçuklattı! Erkan Petekkaya diziden ücretini alamayınca dava açtı

Erkan Petekkaya'nın alamadığı ücret dudak uçuklattı! Yapımcıya 2010 yılında dava açmıştı
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Oyuncu Erkan Petekkaya, oynadığı bir dizide oyunculuk ücreti ile dizinin yurt dışı satışlarından payına düşen yüzde 5'lik ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi'ne dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Erkan Petekkaya ile avukatı Bülent Höke hazır bulundu. Duruşmada davalı Endemol Medya Şirketi'ni ise avukatı temsil etti.

"ALNIMIZIN TERİ ORADA YATIYOR"

Duruşmada ifade veren Erkan Petekkaya, "Uzun yıllardır uğraşıyoruz bu davayla, çok mağdur oldum. Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" ifadelerini kullandı.
Mahkeme, bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

ALAMADIĞI TUTAR ŞOKE ETTİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan Petekkaya'nın avukatı Bülent Höke, "Erkan Bey'in yaklaşık 10 milyon civarı bir alacağı var. 2010 yılından beri alacak davalarını açtık, devam ediyor. Bu da davalarından bir tanesi. Süreci takip ediyoruz, sonuçlandığında göreceğiz. 12, 13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim" dedi.
 
 

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