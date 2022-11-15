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Erkan Petekkaya’dan örnek davranış. İki köy okulunun tadilatını üstlendi

'O Kız'ın 'Kadir'i başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu 'Çarşı Kadın'ın Akatlar'daki deposunu ziyaret edip, köy okullarına gönderilmek için hazırlanan kolileri kendi elleriyle hazırladı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:47
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Erkan Petekkaya iki köy okulunun tadilatını üstlendi

Erkan Petekkaya’dan örnek davranış. İki köy okulunun tadilatını üstlendi
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Kanal D'nin sevilen dizisi 'O Kız'ın 'Kadir'i başarılı oyuncu Erkan Petekkaya önceki gün Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu 'Çarşı Kadın'ın Akatlar'daki deposuna sürpriz bir ziyaret yaptı.

Köy okulları kampanyasına destek olmak için yanında kitapta getiren ünlü oyuncu, köy okullarına gönderilmek için hazırlanan kolileri kendi elleriyle hazırladı.

Getirdiği kitapları özenle kolilere dizen Petekkaya "Büyük şehirlerdeki imkanlara sahip olmayan birçok okul var. Eğitim olmadan yoksa hiçbir şey olmaz. Hepimizin taşın altına elini koymamız şart" dedi.

Ünlü oyuncu iki okulun tadilatını üstlendi. Petekkaya “Ne zaman istenirse eğitim için emrinize amadeyim” dedi.

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