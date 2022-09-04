Oyuncu Erkan Petekkaya: ''Kadir sayesinde meleklerle tanıştım''

Erkan Petekkaya en son Kırmızı Oda dizisinde yer almış ve canlandırdığı Sadi karakteri ile milyonlarca izleyiciyi derinden etkilemişti

Oyunculuğu ile adından her daim söz ettiren başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, ''O Kız'’ isimli dizide ''Kadir'' karakteri ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun zekasına sahip olan Kadir’e hayat verecek olan oyuncu, rol öncesi ön çalışma yaptı. Erkan Petekkaya, bu tarz rahatsızlıkları yaşayan hastalar ve hasta yakınları ile bir araya gelerek gözlem yaptı.

UZMAN DOKTORLARLA GÖRÜŞTÜ

Yaşadığı deneyim ile ilgili; “Öncelikle konunun uzman doktorlarıyla görüştüm. Bu tarz zihinsel rahatsızlıklar ile ilgili bilgiler edindikten sonra birkaç arkadaşımın derslerine katıldım, sohbetler ettim. Anlamaya, yakınlarını hissetmeye çalıştım. Kadir sayesinde melekler ile tanışma imkânım oldu. Buradan hepsine teker teker çok teşekkür ederim” dedi.

Yıllar önce Sezin Akbaşoğulları ile Beyaz Gelincik isimli dizide buluşan Erkan Petekkaya, rol arkadaşı ile yıllar sonra yeniden 'O Kız' dizisinde bir araya geliyor