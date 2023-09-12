Erkek erkeğe öpüşenleri gören muhabir çılgına döndü

Sokak röportajı yapan bir muhabir, röportaj yaptığı esnada kamera arkasında erkek erkeğe öpüşenleri görünce tepki gösterdi.

“ERKEKLE ERKEK TOPLUM İÇİNDE ÖPÜŞEMEZ SİZ KİMSİNİZ”

Röportaj sırasında kamera arkasında erkek erkeğe öpüşen gençleri gören muhabir, “Uzaklaşın buradan. Kamera arkasında öpüşemezsiniz. Hayırdır lan Müslüman ülkede. Terbiyesizler elimde kalırsınız. Erkekle kız öpüşüyor tepki gösteriyoruz. Erkekle erkek bunu toplum içinde yapamaz siz kimsiniz. Özgürlük özgürlük diyorsunuz ne halt yiyorsanız yiyin ama toplum içinde insan içinde yapmayın” diyerek öpüşen iki gence tepki gösterdi.

Paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu.