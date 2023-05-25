Erkek hemşire yoğun bakımdaki kanser hastası kadına cinsel istismarda bulundu

İzmir'de, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören dördüncü evre akciğer kanseri hastası N.C. (63), hemşire E.K. (29) tarafından cinsel saldırıya uğradı. Gözaltına alınan E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir hafta önce yaşanan olayın mağduru N.C. ise dün hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, dördüncü evre akciğer kanseri olan N.C, 24 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C'nin 5 Mayıs tarihinde itibaren bilinci kapandı. N.C, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun bakım ünitesinde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan E.K. tarafından cinsel saldırıya uğradı. N.C'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. saldırıyı görüp, durumu üstlerine bildirdi.

Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve polise şikâyette bulunuldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli E.K'yı Bayraklı ilçesinde bir mekanda yemek yerken gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen E.K, nöbetçi mahkemedeki ifadesinde suçlamayı kabul etti. Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği E.K. cezaevine gönderildi.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLDİ

Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi tarafından E.K. hakkında dekanlık tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma sürerken, akciğer kanseri hastası olan N.C'nin de dün yaşamını yitirdiği ve bugün toprağa verildiği öğrenildi.