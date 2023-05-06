Tahta kaşıkla cinsel istismarda bulunup işkence ettiler. Korkunç detaylar karakolda ortaya çıktı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde Azerbaycan uyruklu öğrenci A.S.K.'nin köpeğe silah doğrulttuğunu görenler, okul güvenliğine haber verdi. Güvenlik görevlileri gelince kaçan A.S.K., bu sırada silahı yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, A.S.K.'yi arama çalışması başlattı. A.S.K.'ye kendisinin de dahil olduğu uyuşturucu çetesi tarafından, silahı düşürdüğü için bir evde işkence yapıldı.

TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN POLİS GİDEMEDİĞİNİ BELİRTTİ

DHA’nın haberine göre; tahta kaşıkla cinsel istismara maruz kalan A.S.K.'nin eziyet görüntüleri çete üyeleri tarafından kaydedildi. Görüntüleri kullanan çete yöneticileri, A.S.K.'ye şantaj yapıp ailesinden 500 bin lira fidye istedi ve öğrenciyi darbetti. Çeteden kurtulan A.S.K. polise gidip, yaşadıklarını ve çetenin faaliyetlerini anlattı. A.S.K., çete tarafından tehdit edildiği için önceleri polise gidemediğini ifade etti.

ÇETE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

A.S.K.'nin çeteyle ilgili itirafları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getiren ve üniversite öğrencilerine şantajla torbacılık yaptırdığı iddia edilen çeteye, operasyon düzenledi. Farklı adreslere yapılan baskınlarda çete yöneticileri olduğu öne sürülen Ayhan K. ve oğlu Samet K. ile beraber toplamda 8 çete üyesi gözaltına alındı.

ÜYELER, ÇOK SAYIDA SUÇLAMALARLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette ifadeleri alınan A.S.K ve 8 çete üyesi, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Şantaj', 'Gasp', 'Tehdit', 'Eziyet', 'Ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'Oto hırsızlığı’ gibi suçlamalarla adliyeye sevk edildi. Yaşadığı işkenceden dolayı A.S.K.'nin yüzünde morluklar bulunduğu ve kolunun alçılı olduğu görüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.