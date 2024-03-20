Erkek Öğrenci Yurdu'na Filistinliler yerleştirilecek. Valiliğin yurdu Filistin Derneği'ne verdiği ortaya çıktı

Özlem Kıral
Erkek Öğrenci Yurdu'na Filistinliler yerleştirilecek. Valiliğin yurdu Filistin Derneği'ne verdiği ortaya çıktı
İstanbul’da bir Erkek Öğrenci Yurdunun İstanbul Valiliği tarafından bir Filistin Derneğine vereceği ve bu yurda Filistinlilerin yerleştirileceği ortaya çıktı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrasında yaralı olan Gazzellilerin Türkiye’de tedavi edilmesinin ardından kamuoyunda, daha önce Suriye, Irak ve Afganistan örneklerinde olduğu gibi, Filistin’den bir göç dalgası olur mu endişesi oluştu.

Konu ile alakalı olarak Göç İdaresi çalışanları, sığınmacı konusunda hassasiyet gösteren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a bir mesaj gönderdi.

Ümit Özdağ, kendisine gönderilen mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Göç İdaresi çalışanlarının iddiasına göre İstanbul’da Mehmet Gemirligil Erkek Öğrenci Yurdu aylardır Göç İdaresi tarafından işletilmekteydi fakat Göç İdaresi ve Valilik, bu erkek öğrenci yurdunu Filistinli bir derneğe vermeye karar vermiş ve bu yurda ise Filistinliler yerleştirilecek.

Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede yüz binlerce kullanıcı tarafından görüntülendi.

Filistinlilerin erkek yurduna yerleştirilmesi hakkında konunun muhatabı olan Göç İdaresi ve İstanbul Valiliği’nden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ümit Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

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