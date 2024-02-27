Erkek öğretmen kız öğrencisini konum atıp evine çağırdı. İstanbul'daki lisede iğrenç olay

Kaynak: Sabah
Erkek öğretmen kız öğrencisini konum atıp evine çağırdı. İstanbul'daki lisede iğrenç olay
İstanbul Fatih'te bir erkek öğretmenin, kız öğrencisini konum atarak evine çağırdığı iddia ediliyor. Bu öğretmenin öğrencileriyle dışarı çıkarak sigara ve alkol aldığı, hatta bir kız öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürüldü.

Atakan Irmak’ın haberine göre, İstanbul Fatih’teki bir lisede bazı öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı dersinden sınav olmaksızın 100 puan aldığı tespit edildi. Mahmut C. adlı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, öğrencileriyle dışarı çıkarak sigara ve alkol tüketmiş ve bir öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadı. Bu durum, okul yönetimi tarafından ön inceleme raporu istenmesine neden oldu.

DEDİKODULAR OKULA YAYILDI

Ön incelemede, sistemde yüksek not alan öğrencilerin yazılı kâğıtlarının olmadığı görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilen olay sonrasında okula atanan müfettişler, söz konusu öğretmenin 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 10. sınıfta öğrenim gören bir kız öğrencisiyle arasına mesafe koymadığını, hatta kız öğrenciyle sarılıp fotoğraf çektirdiğini ve gönül ilişkisi yaşadığını tespit etti. Mahmut C. isimli öğretmenin kız öğrencisiyle birlikte olduğuna dair dedikodular da okul içinde yayıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Müfettiş raporunda, Mahmut C.'nin derslerde öğretmen-öğrenci ilişkisini sağlayamadığı, kız öğrencisine konum atarak evine çağırdığı, öğrencileriyle argo konuşup cinsel içerikli konulara girdiği ve dışarıda sigara içip alkol kullandığı belirtiliyor.

Ayrıca öğrencilerin sınavda kopya çektiğini görmesine rağmen müdahale etmediği ve tüm öğrencilere sınav kâğıtlarını okumadan 100 verdiği ifade ediliyor.

Cinsel taciz soruşturması ise hala devam ediyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda inceleme yapıyor. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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