Erken ölüm riskini azaltan adım sayısı belirlendi. 10 bin adım efsanesi tarih oldu

Günde 10 bin adım atmanın sağlık için çok önemli olduğunu çürüten çalışmanın ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erken ölüm riskini azaltan adım sayısı belirlendi. 10 bin adım efsanesi tarih oldu

Günde 10 bin adım atmanın sağlık için çok önemli olduğu söylenir ancak İspanyol bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, bu sayının mutlaka böyle olması gerektiğini göstermiyor.

Günde on bin adım atmak sağlıklı kalmak için tek yol değil. Araştırmacılar, çok daha az adım atmanın da erken ölüm riskini azaltabileceğini belirtiyor.

İspanya’nın Granada Üniversitesi’nden fizikçiler, günde sadece 2.700 adım veya yaklaşık 2 km yürümenin, genç yaşta hayatını kaybetme veya kalp veya beyin damarlarında tıkanıklık oluşma ihtimalini düşürdüğünü buldu. Ancak 8.700 adıma çıkmak da riski yüzde 60’a kadar düşürüyor.

Ekip, 110 binden fazla kişiyle yapılan ve günlük adımların ölüm nedenleri üzerindeki etkisini inceleyen 12 uluslararası çalışmayı değerlendirdi.

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi’nde yayımlanan sonuçlara göre, günde 2.517 adım atan katılımcıların, günde sadece 2.000 adım atanlara göre erken ölüm riski yüzde 8 daha azdı.

ERKEN ÖLÜM RİSKİ AZALIYOR

2.735 adım atmak da, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ihtimalini yüzde 11 oranında azalttı. Fakat daha çok yürüyenler daha büyük yararlar elde etti.

Erken ölme ihtimalini en çok azaltan nokta 8.763 adım oldu ve bu da riskin yüzde 60 oranında azalmasıyla ilişkiliydi.

Kalp ve damar hastalıklarında ise günde 7.126 adım, riskteki en büyük azalışla bağlantılıydı ve bu da yüzde 51’di.

KADINLARLA ERKEKLER ARASINDA FARK YOK

Hollanda, İspanya ve ABD’den araştırmacıların katıldığı çalışmada, kadınlarla erkekler arasında ideal adım sayısında bir fark bulunmadı. Ancak daha hızlı yürümek, günlük toplam adım sayısından bağımsız olarak ölüm riskinin azalmasıyla bağlantılıydı.

Granada Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden Prof. Dr. Francisco Ortega, “Birçok kişi geleneksel olarak sağlık için günde yaklaşık 10.000 adım atmanız gerektiğini düşünüyordu; bu fikir, 19. yüzyılın sonlarında Japonya’dan geldi. 1960’larda ortaya çıktı ama bilimsel bir dayanağı yoktu.”

Ortega, “Daha çok adım atmak asla zararlı değildir. Çalışmamız günde 16.000 adımın bile risk oluşturmadığını gösterdi.” dedi.

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