İşte zayıflama ve sağlık için yeni formül. Zayıflamak için 10 bin adım efsanesi çöktü mü?

Zayıflama ve sağlık için yeni formül ortaya çıktı. Günlük 10 bin adım mı atmak zorundayız? Kohort çalışması nedir? Tüm detaylar haberimizde…

İşte zayıflama ve sağlık için yeni formül. Zayıflamak için 10 bin adım efsanesi çöktü mü?

tv100’den İrem Tufan’ın haberine göre; Hareketsizlik dünyada en çok ölüm sebeplerinden biri olduğu biliniyor.

ABD’de 3101 katılımcı 10 yıl boyunca takip edilmiş ve haftalık ortalama 8000 adım ve daha fazla atan kişilerde kardiyovasküler ölüm riskinin düşük olması ilişkilendirildiği bildirildi. Yani bu da demek oluyor ki sadece birkaç gün uzun yürüyüşler yaparak veya her gün belirli adım sayısını en az 8000 üzerinde tutarak bile önemli ölçüde sağlık yararı elde edebileceğiniz vurgulandı.

ADIM SAYISINI ARTTIRACAK PRATİK ÖNERİLER…

- Akıllı saat ve telefonlarınıza uyarı ekleyin

- Asansör yerine merdiven kullanmaya özen gösterin

-Araba ve toplu taşıma davranışlarınızı değiştirin

-Gün içerisinde boş olduğunuz zamanlarda koltukta veya iş yerinde oturarak geçirmek yerine bulunduğunuz yerde adım atın

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