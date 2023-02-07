7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Reklam
  • >
  • Erken rezervasyon oteli seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Erken rezervasyon oteli seçerken nelere dikkat edilmelidir?

İnsanlar; tüm yılın yorgunluğunu deniz, kum ve güneş üçlüsü eşliğinde atmak adına tatil yapmayı tercih ederler. Ancak, bir tatili özel kılan çok sayıda detay vardır. Her şeyden önce, iyi bir otelde konaklamak gerekir. Aksi takdirde, tüm tatilin zehir olacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, bir de erken rezervasyon hususuna dikkat edilmelidir.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:51
Takip Et

Erken rezervasyon oteli seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Erken rezervasyon oteli seçerken nelere dikkat edilmelidir?
+
Aa
-

Erken rezervasyon; adından da tahmin edebileceğiniz üzere tatiliniz sırasında kalacağınız oteli aylar öncesinden satın almanızdır. Kasım veya Aralık ayında başlayan erken rezervasyon dönemi; Haziran ayının sonuna kadar devam eder. İnsanlar; beş yıldızlı ve ultra her şey dahil konsepti ile hizmet veren otellerde kalmak adına erken rezervasyon seçeneğinden yararlanabilirler. Türkiye’nin her yerine dağılmış erken rezervasyon otelleri arasından seçim yapılırken tatlı bir zorluk yaşanır. Hatta, Kıbrıs’ta da çok sayıda erken rezervasyon oteli mevcuttur.

Otel seçimi nasıl olmalı?

Erken rezervasyon otelleri; farklı özelliklere sahiptir. Bazıları ailelere bazıları ise balayı çiftlerine hitap eder. Bu noktada, otel seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan şu şekilde bahsedilebilir:

- Her şeyden önce, bütçe belirlenmelidir. Otellerin birçoğu erken rezervasyon döneminde yüzde 35 ila 55 arasında değişen oranlarda indirimler yaparlar. Söz konusu indirimlerden yararlanmak adına acele edilmelidir. Bilhassa Kasım veya Aralık ayında erken rezervasyon yaptırıldığı takdirde bu indirimlerden yararlanılabilir.

- Otelin vermiş olduğu hizmetin niteliği dikkate alınmalıdır. Ultra her şey dahil veya her şey dahil konsepti ile hizmet veren bir otelde kalmak ciddi bir ayrıcalıktır. Bunun yanı sıra, bazıları; daha uygun fiyatlı olduğu gerekçesiyle oda kahvaltı konseptine sahip otelleri tercih edebilirler. Ayrıca, otelin erken rezervasyon döneminde depozito isteyip istemediği de araştırılmalıdır.

- 2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde insanların internet sayesinde aradıkları tüm bilgilere ulaşabildiklerinin altını çizmeliyiz. Bu noktada, herhangi bir otel için rezervasyon yaptırmadan evvel söz konusu otel ile ilgili tüm kullanıcı yorumları okunmalıdır. Otelin hizmet kalitesi, oda seçenekleri, personelin güler yüzlü olup olmadığı hususları ile ilgili olarak bilgi alınmalıdır.

En iyi erken rezervasyon otelleri 2023

Türkiye’nin farklı tatil beldelerinde kendisine yer bulan erken rezervasyon otelleri sayesinde hayatınızın belki de en güzel yaz mevsimini geçireceksiniz. En iyi erken rezervasyon otelleri şu şekilde sıralanabilir:

- Casa De Maris SPA & Resort Hotel

- Limak Lara Deluxe Hotel & Resort

- Babaylon Hotel

- Kirman Arycanda De Luxe

- TUI Blue Tropical

- Kirman Calyptus Resort & SPA

- Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kuşadası

- Bodrum Holiday Resort & SPA

- TTH Hydros Club

- La Lucci

- Richmond Ephesus Resort

- Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort

- Toka Bodrum Hotel & Beach Club

- Limak Limra Hotel & Resort

Yukarıdaki otellerin erken rezervasyon seçeneklerini asla kaçırmamalısınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
1
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
2
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
3
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
4
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
5
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
6
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Yakalayın bu şerefsizleri. Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler
7
﻿Yakalayın bu şerefsizleri. Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler
﻿Yakalayın bu şerefsizleri. Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler
﻿Güney Kore ve Hindistan, kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor
﻿Güney Kore ve Hindistan, kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor
﻿Güney Kore ve Hindistan, kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor
﻿Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor
﻿Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor
﻿Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor
﻿Enkazdan ayağı kesilerek kurtarıldı
﻿Enkazdan ayağı kesilerek kurtarıldı
﻿Enkazdan ayağı kesilerek kurtarıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.