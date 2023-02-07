Erken rezervasyon oteli seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Erken rezervasyon; adından da tahmin edebileceğiniz üzere tatiliniz sırasında kalacağınız oteli aylar öncesinden satın almanızdır. Kasım veya Aralık ayında başlayan erken rezervasyon dönemi; Haziran ayının sonuna kadar devam eder. İnsanlar; beş yıldızlı ve ultra her şey dahil konsepti ile hizmet veren otellerde kalmak adına erken rezervasyon seçeneğinden yararlanabilirler. Türkiye’nin her yerine dağılmış erken rezervasyon otelleri arasından seçim yapılırken tatlı bir zorluk yaşanır. Hatta, Kıbrıs’ta da çok sayıda erken rezervasyon oteli mevcuttur.

Otel seçimi nasıl olmalı?

Erken rezervasyon otelleri; farklı özelliklere sahiptir. Bazıları ailelere bazıları ise balayı çiftlerine hitap eder. Bu noktada, otel seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan şu şekilde bahsedilebilir:

- Her şeyden önce, bütçe belirlenmelidir. Otellerin birçoğu erken rezervasyon döneminde yüzde 35 ila 55 arasında değişen oranlarda indirimler yaparlar. Söz konusu indirimlerden yararlanmak adına acele edilmelidir. Bilhassa Kasım veya Aralık ayında erken rezervasyon yaptırıldığı takdirde bu indirimlerden yararlanılabilir.

- Otelin vermiş olduğu hizmetin niteliği dikkate alınmalıdır. Ultra her şey dahil veya her şey dahil konsepti ile hizmet veren bir otelde kalmak ciddi bir ayrıcalıktır. Bunun yanı sıra, bazıları; daha uygun fiyatlı olduğu gerekçesiyle oda kahvaltı konseptine sahip otelleri tercih edebilirler. Ayrıca, otelin erken rezervasyon döneminde depozito isteyip istemediği de araştırılmalıdır.

- 2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde insanların internet sayesinde aradıkları tüm bilgilere ulaşabildiklerinin altını çizmeliyiz. Bu noktada, herhangi bir otel için rezervasyon yaptırmadan evvel söz konusu otel ile ilgili tüm kullanıcı yorumları okunmalıdır. Otelin hizmet kalitesi, oda seçenekleri, personelin güler yüzlü olup olmadığı hususları ile ilgili olarak bilgi alınmalıdır.

En iyi erken rezervasyon otelleri 2023

Türkiye’nin farklı tatil beldelerinde kendisine yer bulan erken rezervasyon otelleri sayesinde hayatınızın belki de en güzel yaz mevsimini geçireceksiniz. En iyi erken rezervasyon otelleri şu şekilde sıralanabilir:

- Casa De Maris SPA & Resort Hotel

- Limak Lara Deluxe Hotel & Resort

- Babaylon Hotel

- Kirman Arycanda De Luxe

- TUI Blue Tropical

- Kirman Calyptus Resort & SPA

- Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kuşadası

- Bodrum Holiday Resort & SPA

- TTH Hydros Club

- La Lucci

- Richmond Ephesus Resort

- Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort

- Toka Bodrum Hotel & Beach Club

- Limak Limra Hotel & Resort

Yukarıdaki otellerin erken rezervasyon seçeneklerini asla kaçırmamalısınız.