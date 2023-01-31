Erken rezervasyon otelleri

Bunun nedeni, otellerin genellikle erken rezerve edilen odalar için indirimler sunmasıdır. Bu nedenle, ne zaman seyahat etmek istediğinizi biliyorsanız, otel odanızı mümkün olan en kısa sürede ayırtmakta fayda var.

Daha iyi bir fiyat almanın yanı sıra, otel odanızı önceden rezerve etmenin başka faydaları da vardır. Örneğin, aralarından seçim yapabileceğiniz daha geniş bir oda seçeneğiniz olacak. Ayrıca, yılın yoğun bir döneminde seyahat ediyorsanız, erken rezervasyon otellerinde yaptırırsanız, istediğiniz oda tipini ve konumu elde etme olasılığınız daha yüksektir.

Peki, erken rezervasyon otellerinde en iyi fırsatları nasıl elde edersiniz? İşte birkaç ipucu:

- Farklı web sitelerindeki fiyatları karşılaştırın. Otel odalarında indirim sunan birçok web sitesi var, bu yüzden alışveriş yapmakta fayda var. Aynı oda tipi ve seyahat tarihleri için fiyatları karşılaştırdığınızdan emin olun.

- Sadakat programlarına katılın. Belirli bir zincirdeki otellerde sık sık kalıyorsanız, sadakat programlarına katılmak mantıklıdır. Genellikle odalarda özel üyelere özel fiyatların yanı sıra ücretsiz kahvaltı veya geç check-out gibi diğer avantajlardan yararlanırsınız.

- E-posta uyarıları için kaydolun. Birçok otel, özel fırsatlar ve promosyonlar için e-posta uyarıları sunar. Bu uyarılara kaydolarak, en sevdiğiniz otellerdeki oda indirimlerini ilk öğrenenlerden biri olacaksınız.

- Otelleri sosyal medyada takip edin. Oteller genellikle sosyal medya hesaplarında özel fırsatlar ve promosyonlar yayınlar, bu nedenle favorilerinizi takip ettiğinizden emin olun. Başka hiçbir yerde reklamı yapılmayan bazı gizli fırsatlar bile bulabilirsiniz.