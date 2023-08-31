Erkin Erdoğdu Anıtkabir'de özel protokol yaptırdı

Paw Guards’ın yöneticilerinden ve 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezasıve çok sayıda suçtan aranması bulunan Erkin Erdoğdu tutuklandı. Erdoğdu’nun 4 ay önce Anıtkabir’de özel protokol yaptırdığı ortaya çıktı.

Erkin Erdoğdu Anıtkabir'de özel protokol yaptırdı

Hatay’da depremzedelere saldırmasıyla Türkiye’nin adını tam anlamıyla duyduğu STK görünümlü anonim şirkete paravan olan Pati Koruyucuları Derneği (Paw Guards) yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Saklandığı binadan çıkarken polisleri fark edince kaçmaya çalışan Erkin Erdoğdu’nun 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olduğu belirtildi.

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Erkin Erdoğdu’nun kesinleşmiş cezaları ve aranmasına rağmen 4 ay önce Anıtkabir'de özel protokol yaptırdığı ve Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladığı ortaya çıktı.

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AKP’Lİ İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME

AKP eski Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Erkin Erdoğdu ile 2021 yılında makamında ağırlamış ve Hayvan Hakları Yasa Tasarısı'na ilişkin iki saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

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KATLİAM ÇAĞRISI YAPTI

‘Başıboş sokak köpeklerini toplayın’ diyen vatandaşlara sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, Bizi katliama zorlamayın. En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım. İbretimiz var zaten. Birisi yanarak öldü. Birileri bir şeyler yapıyor." diyerek cinayet çağrısında bulunan Paw Guards yöneticilerinden Burak Arslan ise Külliye’de ağırlanmıştı.

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GÖZALTI HABERLERİNE KÜLLİYE’DEN FOTOĞRAFLARLA CEVAP VERDİ

Burak Arslan gözaltına alındığı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından “Burak Arslan içeri girsin demişlerdi… Tam içerdeyim yeter mi?” ifadeleriyle Külliye’den fotoğraflarını yayınlamıştı.

Arslan’ın Külliye'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanları İlnur Çevik ve Ayşe Türkmenoğlu ile görüştüğü de ortaya çıkmıştı.

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