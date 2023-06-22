'Tam içerideyim yeter mi?' diye dalga geçmişti. 'Paw Guards' yöneticisi Burak Arslan gözaltında

Katliam çağrıları yapan Paw Guards yöneticilerinden Burak Arslan'ın, Külliye'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanları İlnur Çevik ve Ayşe Türkmenoğlu ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

'Tam içerideyim yeter mi?' diye dalga geçmişti. 'Paw Guards' yöneticisi Burak Arslan gözaltında

Paw Guards yöneticilerinden Burak Arslan, daha sonra yaptığı paylaşımlar ile meydan okumuş ve dalga geçmişti

Burak Arslan “Burak Arslan içeri girsin demişlerdi... Tam içerideyim yeter mi?" demişti.

İSTEDİĞİ OLDU

İHA’nın haberine göre; sosyal medyadan "Başıboş köpekleri toplayın" diyenleri tehdit edip cinayet çağrısında bulunan Burak Arslan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sosyal medya platformu üzerinden Paw Guards yöneticilerin B.A., 'Başıboş köpekleri toplayın' diyen vatandaşları tehdit etti.

Sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan B.A., yazılım ekipleriyle onların telefonlarını hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürdü.

B.A. geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürleri ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda paylaşımda bulunan şahısların kimlik bilgileri tespit edildi.

Şüpheli şahıslardan B.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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