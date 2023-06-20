İsmi şaibelerle anılan Pati Koruyucuları Derneği faaliyetlerine son verdi

Editör: Gamze Dağ

Toplumun her kesiminin rahatsız olduğu sokak köpeklerini koruma iddiasıyla kurulan Paw Guards, son zamanlarda gelen eleştirilere tehdit ve katliam çağrıları ile yanıt vermesiyle tepkilere neden olunca faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından “Kapattık, hakkınızı helal edin. Sağlıcakla.” ifadeleriyle duyuru yapan Paw Guards, Birlikte Yaşam Partisi ismiyle yeni bir siyasi parti kuracağını ve yerel seçimlere hazırlanacağını açıkladı.

Sokak hayvanlarını katlettiğine ve bağış olarak toplanan gelirin yöneticileri tarafından ranta çevrildiğine ilişkin iddialarla gündemden düşmeyen Paw Guards, derneğin IBAN numarasını da hala kaldırmadı.

Derneğin kurucusu Erkin Erdoğdu da sosyal medya hesabından siyasi parti kuracağını bildirdi.

İsimleri şimdiye kadar pek çok şaibeye karışmış dernek yöneticilerinin akıbetinin ne olacağı ise henüz belli değil.