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Haaland durdurulamıyor. Tarihe geçti

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 00:41
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Haaland rekor kırdı

Haaland durdurulamıyor. Tarihe geçti
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester City'nin Almanya'nın Leipzig takımıyla oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ağları sarsarak yeni bir rekorun daha sahibi oldu.

Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaşında ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye (23 yaş) aitti.

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