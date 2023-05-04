Erling Haaland'ın yeni hedefi Leeds United

Editör: Ökkeş Bölükbaşı



Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Premier Lig'de 35. golünü atarak lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını ele geçirdi. Norveçli yıldızın bu rekoru tüm kulvarlarda kırması için 63 gollü Dixie Dean'a yetişmesi gerekiyor. Ancak yıldız futbolcu kendisini bu duruma kaptırmayı reddediyor ve sadece takımının bir sonraki maçına odaklanıyor.



"OYUN OYNAYIP YEMEK YİYECEĞİM"

Sky Sports'a maç sonu konuşan Haaland, "Rekor kırmayı şimdi düşünmüyorum. Bu akşam uyuyup yarın uyanacağım ve ardından Leeds'e karşı üç puan almaya çalışacağım. Leeds'in yeni bir menajeri var ve bu kolay olmayacak. Bu rekorları düşünmeye devam etseydim kafayı yerdim. Eve gideceğim, video oyunları oynayacağım, yemek yiyeceğim ve sonra uyuyacağım. Yarın Leeds'i düşünmeliyim."

"HER MAÇ FİNAL"

Haaland'ın son golü, City'nin üçlü kupa umutları için hâlâ çok canlıyken, takımının ligde yeniden liderliğe dönmesine yardımcı oldu. Norveçli "Evet, evet. En önemli şey üç kupayı da kazanmak. Bunun mümkün olduğunu herkes biliyor ama şu anda FA Cup finalini düşünemiyoruz. Sadece Leeds'i düşünmeliyiz. Artık son dokuz maçın her biri bir kupa finali" cümlelerine yer verdi.