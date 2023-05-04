Erling Haaland'ın yeni hedefi Leeds United

Manchester City'nin West Ham United'ı 3-0 yendiği karşılaşmada ikinci golü atan Erling Haaland, Leeds United maçına odaklandı.

Erling Haaland'ın yeni hedefi Leeds United

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Premier Lig'de 35. golünü atarak lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını ele geçirdi. Norveçli yıldızın bu rekoru tüm kulvarlarda kırması için 63 gollü Dixie Dean'a yetişmesi gerekiyor. Ancak yıldız futbolcu kendisini bu duruma kaptırmayı reddediyor ve sadece takımının bir sonraki maçına odaklanıyor.

"OYUN OYNAYIP YEMEK YİYECEĞİM"
Sky Sports'a maç sonu konuşan Haaland, "Rekor kırmayı şimdi düşünmüyorum. Bu akşam uyuyup yarın uyanacağım ve ardından Leeds'e karşı üç puan almaya çalışacağım. Leeds'in yeni bir menajeri var ve bu kolay olmayacak. Bu rekorları düşünmeye devam etseydim kafayı yerdim. Eve gideceğim, video oyunları oynayacağım, yemek yiyeceğim ve sonra uyuyacağım. Yarın Leeds'i düşünmeliyim."

"HER MAÇ FİNAL"
Haaland'ın son golü, City'nin üçlü kupa umutları için hâlâ çok canlıyken, takımının ligde yeniden liderliğe dönmesine yardımcı oldu. Norveçli "Evet, evet. En önemli şey üç kupayı da kazanmak. Bunun mümkün olduğunu herkes biliyor ama şu anda FA Cup finalini düşünemiyoruz. Sadece Leeds'i düşünmeliyiz. Artık son dokuz maçın her biri bir kupa finali" cümlelerine yer verdi.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Uzmanı açıkladı. Ölüm oranlarında ilk sıradaki hastalık belli oldu Sağlık
Uzmanı açıkladı. Ölüm oranlarında ilk sıradaki hastalık belli oldu
Amasra'da maden ocağı faciası davası devam ediyor Güncel
Amasra'da maden ocağı faciası davası devam ediyor
Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı Spor
Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı Güncel
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı Dünya
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı Güncel
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku Siyaset
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku