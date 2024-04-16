Erman Toroğlu Alanya Galatasaray maçından sonra açıkladı: Eeee sağınız solunuz oynamayacaktı

Kaynak: Sabah
Erman Toroğlu Alanya Galatasaray maçından sonra açıkladı: Eeee sağınız solunuz oynamayacaktı
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Alanyaspor - Galatasaray maçından sonraki yazısında VAR hakemleriyle ilgili yorumda bulundu ve çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Alanyaspor - Galatasaray maçında hakemin rahat maç yönettiğini belirten Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem rahat maç yönetti. VAR ithal olunca kafalar rahatlamış gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye'de maçları VAR'lar yönetiyorlardı. Şimdi de hakem kardeşlerimiz gelen VAR'ların paralarını tartışmaya başladılar. Sahada maç idare eden FIFA, bizde maç başı 20 bin TL alıyor. VAR ise 10 bin TL. Peki gelenlerin durumu nasıl? İthal VAR'lar masraflar hariç maç başı 1800 Euro alıyor. Yani 64 bin TL civarı. Eeeeee… Sağınız-solunuz oynamayacaktı, doğru işler yapacaktınız, yabancılar gelmeyecekti. Yalnız bir tehdit daha var; Bu hafta üç maça VAR geldi.. G.Saray, F.Bahçe ile A.Gücü-Antep maçı… Diğer düşme hattındaki takımlar diyor ki, "TFF Başkanı'nın takımına VAR da bizim takımlara niye yok?"

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