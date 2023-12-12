Erman Toroğlu: Defolun gidin lan

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısıyla ilgili konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erman Toroğlu: Defolun gidin lan

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından sert ifadeler kullandı.

Toroğlu, A Spor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

"Bunların tutuklanması lazım. Bu ahlak dışı insanlar Ankaragücülü olamaz. Bunlar istifa etmezse, Ankaragücü taraftarlığımı donduruyorum. Ankaragücü taraftarı ahlaksız değildir. Bunlar maganda.

İçimden hayvan demek geliyor. Bunlar insan müsveddesi. Siz kimsiniz lan magandalar? Bu kulübün adını ayaklara düşürümezsiniz. Defolun gidin! Bunlar tutuklanıp, ceza evine koyulmazsa yazıklar olsun.

Sakın bu işlerde siyasiler, bunları korumaya kalkmasınlar. Kalkan olmaya kalkmasınlar. Kesinlikle bunların tutuklanıp cezaevine atılmaları lazım.

Böyle bir Ankaragücü başkanını ve idarecilerini ben kabul etmiyorum! Bunlar varsa ben Ankaragücülü değilim. Defolun gidin lan. Ayıp ya."

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