Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı

Erman Toroğlu, Futbol Plus Youtube kanalında Ceyda Dönmez ve Taner Karaman’ın konuğu oldu.

Futbolda gündem yaratan açıklamalarda bulunan Toroğlu, aynı zamanda siyasete de girerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesini de değerlendirdi. Erman Toroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşurken, aynı zamanda aynı okulda okuduğu CHP Lideri hakkında da detaylar verdi.

İşte Erman Toroğlu’nun Kılıçdaroğlu iddiası:

Hocam karşıyla mücadele ederken önce arkanı kollayacaksın.

Karşı kolay. Golü arkadan yersin.

Topun olduğu yer en tehlikesiz yer. Çünkü bütün gözler orada.

Kılıçdaroğlu arkadan gol yedi.

Benim gördüğüm bu.